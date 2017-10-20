قسد تعلن تحرير مدينة الرقة السورية بشكل كامل

دمشق - (د ب أ):

أعلنت قوات سورية الديمقراطية (قسد) اليوم الجمعة عن تحرير مدينة الرقة السورية بشكل كامل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي بعد معارك استمرت لأكثر من 120 يومًا.

وجاء في البيان الذي نشر اليوم "نعلن نصر القوات في المعركة الكبرى لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي ودحره في عاصمة خلافته المزعومة، وتحرير مدينة الرشيد وعروس الفرات، الرقة السورية".

وأشار البيان إلى الانتقال إلى مرحلة البناء وتحقيق الاستقرار في المدينة، التي تتطلب التكاتف والتعاضد.

وذكر البيان أن "مستقبل محافظة الرقة سيحدده أهلها ضمن إطار سورية ديمقراطية لا مركزية اتحادية، يقوم فيها أهالي المحافظة بإدارة شؤونهم بأنفسهم".

وأشارت قسد إلى تمكنها من إجلاء 450 ألف مدنى من الرقة.

وكان عمر علوش، مسؤول كوردي، قال لوكالة الأنباء الألمانية، أمس الخميس عبر الهاتف، إن مجلسا مدنيا محليا سيكون مكلفا بعملية إعادة الإعمار وفرض الأمن في مدينة الرقة، بعدما استولت عليها قوات قسد.

وقال علوش، وهو عضو بارز في المجلس "إننا في الرقة (مجلس الأعمال) لدينا خطة طموحة للمدينة خاصة في إدارة الحياة اليومية وخدمة المواطنين الذين سيعودون إلى المنطقة".