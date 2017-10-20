130 محضرا ضد مستخدمي مياه الشرب في الزراعة بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، المهندس مجدي الطماوي، اليوم الجمعة، تحرير 130 محضرًا لمستخدمي مياه الشرب في أغراض الزراعة.

وقال الطماوي: "إنه لا أمل في تقنين استخدام مياه الشرب في الزراعة ومستحيل التصالح مع مواطن أهدر مياه الشرب التي تتكلف ملايين الجنيهات لاستخراجها من باطن الأرض ثم تنقيتها بمحطات تنقية من شوائب الحديد والمنجنيز، ثم يلقيها لزراعات داخل منزله يستفد منه هو فقط وهناك مواطن في آخر حي من أحياء المدينة مثل حي البري والسلخانة وعطشان لا تصصل له المياه بسبب ضعف الضخ في الشبكة لإهدار المياه في غير أغراضها".

وأضاف أن المحاضر تتضمن تغريم المخالفين بغرامات مالية، تبدأ من 11 ألف جنيه وتصل إلى 33 ألف جنيه دون تصالح بالتنسيق مع الإدارة القانونية بالمركز.

ولفت رئيس مركز الخارجة، إلى أن المركز شكل لجانًا للمرور على جميع الأراضي المخصصة للبناء ومحاطة بأسوار داخل الأحياء السكنية في مناطق التوسع والامتداد العمراني الجديد، وهى مناطق (أرض المعلمين، تقسيم الزراعيين، أرض المهندسين، تقسيم إسكان ضباط الشرطة، أرض السلام)، وجرى استغلالها في الزراعة مع استخدام مياه الشرب في ري هذه القطع لتحرير محاضر لها.