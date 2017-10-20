315 مليون جنيه لإقامة عدد من المدارس في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، تخصيص315 مليون جنيه، لإقامة مدرسة للمتفوقين وأخرى يابانية، بالإضافة إلى مدارس للتعليم الفني والعام، خلال موازنة العام المالي الجديد 2017/2018.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، الدكتور غازي البنواني لـ"مصراوي"، أنه جرى تخصيص هذه المبالغ بتمويل من المشروع القومي للتعليم، وصندوق دعم المشروعات التعليمية، والموازنة العامة من وزارة التخطيط.

وقال البنواني، إن هيئة الأبنية التعليمة نفذت حتى اليوم 25% من خطة إقامة هذه المدارس في الاعتماد المالي وجاري الطرح لعدد من المدارس، إضافة إلى وضع حجر الأساس للمدرسة الثانوية الزراعية بمركز بلاط باعتمادات 42 مليون جنيه.

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إلى بدء إنشاء ثلاث مدارس جديدة بأرض الرومي بمدينة الخارجة باعتمادات 80 مليون جنيه، وهي مدارس المتفوقين الثانوية والتجريبية للغات، والمدرسة الشاملة اليابانية نظام حديث، ليدخلوا الخدمة العام الدراسي المقبل.