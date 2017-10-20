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لبنان: القبض على 3 سوريين للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش

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مصراوي Masrawy

لبنان: القبض على 3 سوريين للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش

12:56 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

لبنان: القبض على 3 سوريين للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش

القبض على 3 سوريين

بيروت - أ ش أ

ألقت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان القبض على ثلاثة سوريين في مناطق بيروت وكسروان والبترون للاشتباه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح بيان لأمن الدولة اليوم -الجمعة- أنه بعد التحقيقات معهم اعترف أحدهم بقتاله إلى جانب التنظيم الإرهابي وضبطت في جهازه المحمول صورا تؤكد تورطه.

وتم تسليمهم إلى النيابة العامة العسكرية بواسطة شعبة المعلومات.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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