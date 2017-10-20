لبنان: القبض على 3 سوريين للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش
لبنان: القبض على 3 سوريين للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش
12:56 م الجمعة 20 أكتوبر 2017
القبض على 3 سوريين
بيروت - أ ش أ
ألقت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان القبض على ثلاثة سوريين في مناطق بيروت وكسروان والبترون للاشتباه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي.
وأوضح بيان لأمن الدولة اليوم -الجمعة- أنه بعد التحقيقات معهم اعترف أحدهم بقتاله إلى جانب التنظيم الإرهابي وضبطت في جهازه المحمول صورا تؤكد تورطه.
وتم تسليمهم إلى النيابة العامة العسكرية بواسطة شعبة المعلومات.
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