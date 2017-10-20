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برلمانية تتقدم بطلب إحاطه لـ"التعليم" عن تأجيل الدراسة في"المدارس اليابانية"

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مصراوي Masrawy

برلمانية تتقدم بطلب إحاطه لـ"التعليم" عن تأجيل الدراسة في"المدارس اليابانية"

01:06 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

منى منير عضو مجلس النواب

القاهرة- (مصراوي):

قدمت منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن توقف الدراسة بالمدارس اليابانية إلى أجل غير مسمى.

وعبرت "منير" عن استيائها من قرار وزير التربية والتعليم بشأن توقف الدراسة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، قائلاً: "من الأفضل أن ندرس المشروع صح، أفضل من التجريب في الناس مع درجة أعلى من الشفافية في اختيار الطلاب والمدرسين".

وتساءلت "منير" عن مصير الطلاب اللذين تقدموا للالتحاق فى هذه المدارس، قائلة: "ماذا سوف يفعلون، لاسيما وأن الدراسة قد بدأت فى كل المدارس؟ وبالتالي ضاعت عليهم فرصة الالتحاق باى مدرسة أخرى".

واستنكرت النائبة تراجع وزير التربية والتعليم عن بدء الدراسة في المدارس اليابانية العام الجاري، مضيفة: "هل اكتشف معالي الوزير أن التجربة منقوصة اليوم!!، بعد أن أعلن عنها، وأجرى الاختبارات، واختار ما بين الطلاب، وأعلن النتائج، وافتتح المدارس افتتاحا رسميا وإعلاميا!".

وأردفت "منير": "مستقبل طلابنا مهدد بسبب التجارب والأطروحات غير المدروسة، من الذي يتحمل نتاج ذلك؟".

كان طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أعلن تأجيل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية إلى أجل غير مسمى، حتى يتم تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح بعمل قواعد جديدة لاختيار تلاميذ تلك المدارس والمعلمين.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه بالوزير، أول أمس الأربعاء، تشكيل لجنة لاختيار طلاب ومعلمي المدارس اليابانية، مكونة من أساتذة علوم: الاجتماع، النفس، الرياضيات، واللغات، على نهج المدارس الدولية، وليس وفقًا للفئة العمرية والمربع السكني فقط.

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