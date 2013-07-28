الاستعانة بمستثمرين لتنفيذ أول مشروع لكهرباء الطاقة الشمسية بكوم أمبو

أعلن المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، أنه تم الإعلان عن دعوة المستثمرين المحليين والأجانب ذو الخبرة لتقديم سابقة خبراتهم لتنفيذ أول مشروع لإنتاج كهرباء قطاع خاص بالطاقة الشمسية بكوم أمبو قدرة 200 ميجاوات بنظام الـ BOO.

وأوضح إمام أن المشروع يعمل باستخدام الخلايا الفوتوفولطية، ويتكون من عدد 10 محطات إنتاج كهرباء وتبلغ قدرة المحطة 20 ميجاوات.

وأشار إلى أن الدعوة تهدف إلى اختيار الشركات صاحبة سابقة الخبرة فى مجال مشروعات الطاقة الشمسية، لتقوم بتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة المشروع طبقاً لأطر العمل والمتطلبات التى تقرها الحكومة المصرية.

أوضح الوزير أنه سيتم توفير الأرض التى سيقام عليها المشروع بنظام حق الانتفاع، كما ستقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطة ونقلها إلى مراكز الأحمال لمدة 20 عاماً طبقاً لاتفاقية شراء الطاقة.

ويعد المشروع ضمن مشروعات الخطة الخمسية 2012-2017، وضمن الخطة المصرية للطاقة الشمسية التى وضعها القطاع، لإضافة حوالى 3500 ميجاوات منها 2800 ميجاوات بتكنولوجيات المركزات الشمسية و700 ميجاوات من الخلايا الفوتوفلطية على أن يشارك القطاع الخاص فى تنفيذ 67% من القدرات المطلوبة.

وأوضح الوزير أن مصر تقع فى دول الحزام الشمسى التى تتمتع بتوافر ساعات السطوع لفترات طويلة ودرجات سطوع عالية.