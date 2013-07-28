أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الاستعانة بمستثمرين لتنفيذ أول مشروع لكهرباء الطاقة الشمسية بكوم أمبو

Google+ Print
الاستعانة بمستثمرين لتنفيذ أول مشروع لكهرباء الطاقة الشمسية بكوم أمبو الاستعانة بمستثمرين لتنفيذ أول مشروع لكهرباء الطاقة الشمسية بكوم أمبو

أعلن المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، أنه تم الإعلان عن دعوة المستثمرين المحليين والأجانب ذو الخبرة لتقديم سابقة خبراتهم لتنفيذ أول مشروع لإنتاج كهرباء قطاع خاص بالطاقة الشمسية بكوم أمبو قدرة 200 ميجاوات بنظام الـ BOO.

وأوضح إمام أن المشروع يعمل باستخدام الخلايا الفوتوفولطية، ويتكون من عدد 10 محطات إنتاج كهرباء وتبلغ قدرة المحطة 20 ميجاوات.

وأشار إلى أن الدعوة تهدف إلى اختيار الشركات صاحبة سابقة الخبرة فى مجال مشروعات الطاقة الشمسية، لتقوم بتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة المشروع طبقاً لأطر العمل والمتطلبات التى تقرها المصرية.

أوضح الوزير أنه سيتم توفير الأرض التى سيقام عليها المشروع بنظام حق الانتفاع، كما ستقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطة ونقلها إلى مراكز الأحمال لمدة 20 عاماً طبقاً لاتفاقية شراء الطاقة.

ويعد المشروع ضمن مشروعات الخطة الخمسية 2012-2017، وضمن الخطة المصرية للطاقة الشمسية التى وضعها القطاع، لإضافة حوالى 3500 ميجاوات منها 2800 ميجاوات بتكنولوجيات المركزات الشمسية و700 ميجاوات من الخلايا الفوتوفلطية على أن يشارك القطاع الخاص فى تنفيذ 67% من القدرات المطلوبة.

وأوضح الوزير أن تقع فى دول الحزام الشمسى التى تتمتع بتوافر ساعات السطوع لفترات طويلة ودرجات سطوع عالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط