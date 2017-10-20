مستشار المفتي: أمانة دور الإفتاء "خلية نحل" لتنفيذ توصيات المؤتمر العالمي

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مستشار مفتي الجمهورية، أن أمانة الإفتاء العالمية بأكملها أصبحت خلية نحل بداية من اليوم الجمعة؛ لتنفيذ توصيات المؤتمر العالمي للإفتاء الذي انتهت فعالياته أمس.

وأضاف "نجم"، أن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، قرر عقب انتهاء المؤتمر تشكيل عدد من اللجان؛ لمتابعة تنفيذ التوصيات الختامية التى اتفق عليها المشاركون بالمؤتمر ووضع جداول زمنية محددة لتنفيذ جميع التوصيات.

وأوضح مستشار المفتي، أن الدكتور شوقي علام، قرر إنشاءُ لجنة لمتابعة آليات تنفيذ حُزْمَةٍ مِنَ البرامجِ التدريبيةِ عَبْرَ الفضاءِ الإلكترونيِّ للتواصلِ وإصقالِ مهاراتِ الإفتاءِ لِلْمُتَصَدِّرِينَ لِلْفتوى حولَ العالمِ.

كما قرر إنشاء لجنة ثانية للانتهاء من وضع تصور تنفيذي لإطلاقُ مِنَصَّةٍ إلكترونيةٍ للتعليمِ الإسلاميِّ الصحيحِ باللغات الحية، ولجنة ثالثة لإصدارُ تقريرِ حالةِ الفتوى حولَ العالمِ الذي يَرصُدُ الفتاوى ويُحَلِّلُ مضمونَها ويُفَسِّرُهُ ويُقوِّمُهُ، ويَخْرُجُ بنتائجَ وتوصياتٍ تُفِيدُ الجميعَ بهدفِ إعادةِ المرجعيةِ الوسطيةِ في الفتوى لطالبيها حول العالم.

وكلّف المفتي بالبدء الفوري بعمل لائحة ميثاقِ شرفٍ عالمي للفتوى يضعُ الأُطُرَ القانونيةَ والإجرائيةَ للتصدِّي لفوضَى الفتاوى بالتعاون مع كبار العلماء والمفتين في العالم، كما كلّف لجنة من علماء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تنفيذُ المشروع العلمي لموسوعةِ جمهرةِ المُفْتِينَ حولَ العالمِ.

وشدد المفتي على أهمية التنسيقُ الدائمُ بين دُورِ الفتوى ومراكزِ الأبحاثِ لصياغةِ ردودٍ فعالةٍ في مُخاطبةِ الرأي العامِّ في مِلفِّ الردِّ على الفتاوى الشاذةِ والتكفيريةِ باللغات المختلفة أولًا بأول.