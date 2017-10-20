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الأرصاد: طقس السبت "معتدل".. ومائل للبرودة ليلاً

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مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس السبت "معتدل".. ومائل للبرودة ليلاً

12:56 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

درجات الحرارة

كتبت- مادي غيث:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت طقس معتدلا شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الجمعه، أن الرؤية في الشبورة المائية ستقل صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وحنوب الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء وعلى البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وأوضحت الهيئة، بالنسبة لحالة البحر المتوسط، أنها ستكون معتدلة، على أن يشهد الموج ارتفاعًا مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا على محافظات ومدن

"الصغرى - العظمى": 

القاهرة 19 - 28 

الإسكندرية 20 26

مطروح 17 25 

بورسعيد 22 27 

دمياط 22 27 

بلطيم 18 26 

الإسماعيلية 16 29 

السويس 18 29 

العريش 17 28 

نخل 14 27 

طابا 17 27 

الطور 21 27 

مرسى علم 20 29 

الغردقة 28 38 

شرم الشيخ 21 31 

رفح 16 27 

كاترين 12 24

سيوة 15 28 

المنيا 23 38 

الفيوم 18 28 

رأس سدر 20 28 

أبوسمبل 19 32 

وسط الدلتا 19 27 

أسيوط 17 28 

سوهاج 17 28 

الأقصر 18 33 

أسوان 20 34 

شلاتين 21 31 

حلايب 24 29 

الوادى الجديد 18 32 

قنا 18 32 

نويبع 22 28

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