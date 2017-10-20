​محافظ القاهرة يبحث زيادة الخدمات الطبية للفقراء مع مستشفيات السعودي الألماني

القاهرة- أ ش أ:

اتفق محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد مع المهندس صبحي عبد الجليل رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات السعودي الألماني على قيام المحافظة بتخصيص قطعة أرض بمساحة حوالي 10 آلاف متر مربع، لكي تقوم مجموعة مستشفيات السعودي الألماني بإقامة مستشفى عام كامل الخدمات ومزود بأحدث الأجهزة الطبية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمحتاجين والفقراء في أطار المساهمة الاجتماعية للمؤسسة والتي تمتد بعدد من الدول الإسلامية.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة مع المهندس صبحي عبد الجليل رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، اليوم -الجمعة-.

وتناول اللقاء زيادة الخدمات الطبية المقدمة من خلال المستشفى الألماني السعودي بالقاهرة بإضافة مبنى ملحق للمستشفى ليستخدم كعيادات خارجية لكافة التخصصات خاصة بعد ما بلغ عدد المترددين على العيادات حوالي 1050 مريضا يوميا وكذلك إمكانية إقامة المستشفى كوبري مشاة بالنزهة على طريق جوزيف تيتو لخدمة المواطنين وتأمينهم بتمويل كامل من إدارة المستشفى في إطار مسئولياتهم الاجتماعية وخدمة المجتمع.

وأكد الدكتور محمد حبلص المدير التنفيذي للمستشفى أنه جارى التنسيق مع الهيئة الهندسية لوضع التصميم الأمثل وتنفيذه تحت إشرافها.

شهد اللقاء اللواء محمد الشيخ السكرتير العام للمحافظة، واللواء هاني شنيشن مدير مديرية الإسكان والوفد المرافق لرئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات السعودي الألماني.