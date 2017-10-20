للمرة الثانية.. محمد صلاح أفضل لاعب في دورى أبطال أوروبا

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حقق محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الانجليزي، إنجازًا جديدًا على الصعيد الشخصي، بعدما توّج بلقب أفضل لاعب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

تصدر "صلاح" الاستفتاء الجماهيري الذي طرحه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" عبر موقعه الرسمي لاختيار أفضل لاعب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما حصل على 51% من أصوات الجماهير المشاركة في الاستفتاء.

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وتواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما قاد ليفربول لتحقيق أكبر انتصار خارج ملعبه في تاريخ مشاركاته الأوروبية على ماريبور السلوفيني، بسبعة أهداف دون مقابل، ليعتلي "الريدز" صدارة المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط.