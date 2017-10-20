أمريكا تعلن تنفيذ ضربة جوية ضد حركة الشباب في أعقاب تفجير مقديشيو

واشنطن - أ ش أ

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، أنه نفذ غارة جوية بطائرة بدون طيار ضد حركة الشباب المتطرفة في الصومال هذا الأسبوع بعد فترة قصيرة من هجوم مقديشيو الذي أسفر عن مقتل وإصابة 700 شخص.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن قيادة القوات الأمريكية بإفريقيا أنه تم تنفيذ الضربة الاثنين الماضي فى منطقة تبعد 56 كيلو مترا جنوب غرب العاصمة مقديشيو.

واشار الى أن الولايات المتحدة لا تزال تعمل على تقييم نتائج الضربة.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية نفذت عددا من الضربات باستخدام طائرات دون طيار في الصومال منذ وافق الرئيس دونالد ترامب على توسعة العمليات العسكرية ضد الجماعة سابقا هذا العام.

وكان التفجير الذي وقع يوم السبت الماضي باستخدام شاحنة مفخخة أسفر عن مقتل 300 شخص وإصابة 700 آخرين.. وتتهم الحكومة حركة الشباب بالمسئولية عنه ولكن الحركة لم تعلن مسئوليتها بشكل منفصل عن التفجير.