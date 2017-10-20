أخبار عاجلة

لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
عودة رئيس الأركان بعد مشاركته في مؤتمر عن الحرب على الإرهاب في واشنطن -
البرلمان الأوروبي يطالب بإنشاء قوة مهام مستقلة معنية بالتحرش الجنسي -
أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين» -
آرسنال يرغب في التعاقد مع مدير رياضي جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أمريكا تعلن تنفيذ ضربة جوية ضد حركة الشباب في أعقاب تفجير مقديشيو

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أمريكا تعلن تنفيذ ضربة جوية ضد حركة الشباب في أعقاب تفجير مقديشيو

12:39 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

أمريكا تعلن تنفيذ ضربة جوية ضد حركة الشباب في أعقاب تفجير مقديشيو

واشنطن - أ ش أ
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، أنه نفذ غارة جوية بطائرة بدون طيار ضد حركة الشباب المتطرفة في الصومال هذا الأسبوع بعد فترة قصيرة من هجوم مقديشيو الذي أسفر عن مقتل وإصابة 700 شخص.
ونقلت "فوكس نيوز" الأمريكية عن قيادة القوات الأمريكية بإفريقيا أنه تم تنفيذ الضربة الاثنين الماضي فى منطقة تبعد 56 كيلو مترا جنوب غرب العاصمة مقديشيو.
واشار الى أن الولايات المتحدة لا تزال تعمل على تقييم نتائج الضربة.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية نفذت عددا من الضربات باستخدام طائرات دون طيار في الصومال منذ وافق الرئيس دونالد على توسعة العمليات العسكرية ضد الجماعة سابقا هذا العام.
وكان التفجير الذي وقع يوم السبت الماضي باستخدام شاحنة مفخخة أسفر عن مقتل 300 شخص وإصابة 700 آخرين.. وتتهم حركة الشباب بالمسئولية عنه ولكن الحركة لم تعلن مسئوليتها بشكل منفصل عن التفجير.

هذا المحتوى من

9b3241ee7d.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بوتين ينتقد الولايات المتحدة بسبب الأسلحة الكيميائية

    أخبار

  • جورج دابليو بوش يدين دخول أمريكا في عهد جديد من سياسة الانعزال

    أخبار

  • مسؤول كردي: مجلس بلدي يعتزم إدارة الرقة معقل داعش السابق في سوريا

    أخبار

  • السنوار: لا أحد يستطيع انتزاع اعتراف حماس باسرائيل أو نزع سلاحها

    أخبار

إعلان

3f9c286897.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي