السيطرة على حريق في مصنع الغزل والنسيج بكفر الدوار

البحيرة – أحمد نصرة:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، على حريق ندلع في مصنع الغزل والنسيج بمدينة كفر الدوار، دون وقوع إصابات بشرية.

وورد لقسم شرطة كفر الدوار، إخطارًا بنشوب حريق في غرفة التكييفات داخل مصنع الغزل والنسيج، وبالانتقال و الفحص تبين نشوب حريق في أحد الغرف المخصصة لتكييفات المصنع، وتمت السيطرة عليه وإخماده في حينه.

بسؤال "ناصر. م. م" 53 عامًا، رئيس وردية المصنع، ومقيم بندر كفرالدوار، قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث خلل بالوصلات الكهربائية المغذية لأجهزة التكييف، وأضاف باحتراق 3 فلاتر تكييف بالمواتير الخاصة بهم، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وجرى ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.