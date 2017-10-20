أخبار عاجلة

لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
عودة رئيس الأركان بعد مشاركته في مؤتمر عن الحرب على الإرهاب في واشنطن -
البرلمان الأوروبي يطالب بإنشاء قوة مهام مستقلة معنية بالتحرش الجنسي -
أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين» -
آرسنال يرغب في التعاقد مع مدير رياضي جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق في مصنع الغزل والنسيج بكفر الدوار

Google+ Print

مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق في مصنع الغزل والنسيج بكفر الدوار

12:58 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

السيطرة على حريق في مصنع الغزل والنسيج بكفر الدوار

السيطرة على حريق

البحيرة – أحمد نصرة:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، على حريق ندلع في مصنع الغزل والنسيج بمدينة كفر الدوار، دون وقوع إصابات بشرية.

وورد لقسم شرطة كفر الدوار، إخطارًا بنشوب حريق في غرفة التكييفات داخل مصنع الغزل والنسيج، وبالانتقال و الفحص تبين نشوب حريق في أحد الغرف المخصصة لتكييفات المصنع، وتمت السيطرة عليه وإخماده في حينه.

بسؤال "ناصر. م. م" 53 عامًا، رئيس وردية المصنع، ومقيم بندر كفرالدوار، قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث خلل بالوصلات الكهربائية المغذية لأجهزة التكييف، وأضاف باحتراق 3 فلاتر تكييف بالمواتير الخاصة بهم، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وجرى ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ولي أمر طالب بالبحيرة يتهم معلمًا بإهانة نجله وتمزيق ملابسه (صور)

    أخبار

  • أمن الغربية يكثف جهوده لكشف لغز مقتل شاب وإلقائه بترعة بالمحلة

    أخبار

  • مقتل مهندس أمريكي بسبب علاقة عاطفية في دمياط

    أخبار

  • إخلاء سبيل ضابط شرطة متهم باقتحام مدرسة والاعتداء على تلاميذ بالمنيا

    أخبار

إعلان

f9836c3bcd.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى

تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا"

أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا"

رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني

رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني