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مدير شرطة النقل يتفقد أجهزة الكشف عن المتفجرات بمحطات المترو والسكة الحديد (صور)

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مصراوي Masrawy

مدير شرطة النقل يتفقد أجهزة الكشف عن المتفجرات بمحطات المترو والسكة الحديد (صور)

12:51 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

27 نوفمبر.. الاستماع لمرافعة دفاع

الألبوم التالى

27 نوفمبر.. الاستماع لمرافعة دفاع "بديع" وآخرين بقضية "احداث العدوة"

كتب – فتحي سليمان:

تفقد اللواء قاسم حسين، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الخدمات الأمنية المعينة بمحطة مترو السادات بمترو الأنفاق، وذلك لمتابعة الحالة الأمنية، والتأكد من انتظام كافة الخدمات الأمنية المعينة على مداخل ومخارج المحطات والصالات وصلاحية أجهزة "X. RAY" وبوابات الكشف عن المعادن.

وأكد مساعد الوزير، على ضرورة مداومة مرور خبراء المفرقعات بصفة مستمرة لتعقيم المحطة بالكامل وتفتيش الحقائب المشتبه بها، ووجه بسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

وشدد حسين، على أهمية مداومة المتابعة الدورية لشاشات المراقبة والإخطار الفوري بأي ملاحظات في حينه وحسن معاملة المواطنين ومراعاة حقوق الإنسان.

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