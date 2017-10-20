طريقة استخدام بذور الأفوكادو لتقشير بشرتك

كتب - هشام عواض:

تحتوي بذور الأفوكادو على العديد من الفوائد الصحية والجمالية الكبيرة، التي منها ترطيب البشرة وتبييضها، بالإضافة إلى تزويدها بالمعادن والفيتامينات المهمة، بحسب موقع مجلة "Elle" الفرنسية المختصة بالجمال والموضة.

ويمكنك الاستفادة من بذور الأفوكادو لتقشير بشرتك، عبر الطريقة التالية:

المكونات:

- حبة افوكادو

- سكين

- خلاط كهربائي

- زيت زيتون

طريقة التحضير:

- قطعي الأفوكادو وقومي بازالة البذرة من الوسط. شطفي البذر بالماء واتركيها لتجف تماما. يمكن أن يستغرق ذلك من ثلاثة أيام إلى أسبوع واحد اعتمادا على المناخ.

- عندما تجف البذرة قطعيها الى أرباع وضعيها في الخلاط الكهربائي لطحنها تمامًا.

- بعد أن تصبح البذرة مطحونًا، قومي بمزجها بزيت الزيتون الطبيعي. يجب عليك الابقاء على خشونتها كي تقشري بشرتك بها.