أخبار عاجلة

لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
عودة رئيس الأركان بعد مشاركته في مؤتمر عن الحرب على الإرهاب في واشنطن -
البرلمان الأوروبي يطالب بإنشاء قوة مهام مستقلة معنية بالتحرش الجنسي -
أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين» -
آرسنال يرغب في التعاقد مع مدير رياضي جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

طريقة استخدام بذور الأفوكادو لتقشير بشرتك

Google+ Print

مصراوي Masrawy

طريقة استخدام بذور الأفوكادو لتقشير بشرتك

12:49 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

طريقة استخدام بذور الأفوكادو لتقشير بشرتك

طريقة استخدام بذور الأفوكادو لتقشير بشرتك

كتب - هشام عواض:

تحتوي بذور الأفوكادو على العديد من الفوائد الصحية والجمالية الكبيرة، التي منها ترطيب البشرة وتبييضها، بالإضافة إلى تزويدها بالمعادن والفيتامينات المهمة، بحسب موقع مجلة "Elle" الفرنسية المختصة بالجمال والموضة.

ويمكنك الاستفادة من بذور الأفوكادو لتقشير بشرتك، عبر الطريقة التالية:

المكونات:
- حبة افوكادو
- سكين
- خلاط كهربائي
- زيت زيتون

طريقة التحضير:

- قطعي الأفوكادو وقومي بازالة البذرة من الوسط. شطفي البذر بالماء واتركيها لتجف تماما. يمكن أن يستغرق ذلك من ثلاثة أيام إلى أسبوع واحد اعتمادا على المناخ.
- عندما تجف البذرة قطعيها الى أرباع وضعيها في الخلاط الكهربائي لطحنها تمامًا.
- بعد أن تصبح البذرة مطحونًا، قومي بمزجها بزيت الزيتون الطبيعي. يجب عليك الابقاء على خشونتها كي تقشري بشرتك بها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 5 فوائد جمالية لـ"السكر".. منها "ليونة الجلد وتقشير البشرة"

    هو وهي

  • تعرفي على الأسرار الـ 10 لجمال بشرة الكوريات

    هو وهي

  • أهم الفيتامينات والأطعمة التي تحافظ على شباب بشرتك

    هو وهي

  • تعرفي على فوائد نواة المانجو لشعرك وبشرتك

    هو وهي

إعلان

343bd8c432.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى

تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا"

أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا"

رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني

رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني