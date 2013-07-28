الشعب المصري كورال حسين الجسمي في ميدان التحرير

شارك سفير الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، والسفير فوق العادة لمنظمة "إمسام"، الفنان النجم حسين الجسمي المصريين في ميدان التحرير، حيث غنى على المسرح المعد في الميدان للشعب المصري والجيش الأغنية، التي أهداها لهم من قبل، والتي تحمل عنوان "تسلم أيديك"

وصرح الجسمي أن الشعب المصري، كان يردد ورائي الأغنية، وكأنه الكورال، يسجل في الأستوديو، وتابع: "فاجئني هذا الموضوع، فكنت سعيد جداً بذلك وبهذه الملحمة، التي لم أشاهد مثلها في ميدان التحرير، فمصر قلب الوطن العربي، وإذا تضرر القلب الجسم كله يمرض. فنحن من هذا الكيان العربي. لذلك أتمنى أن يكون القلب بصحة، وأن تمر هذه الأزمة إن شاء الله ويعودون إلى بر الأمان بخير".