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«الثقافي الكندي»: بروتوكول تعاون لتدريب العاملين بأكاديمية علوم الطيران

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«الثقافي الكندي»: بروتوكول تعاون لتدريب العاملين بأكاديمية علوم الطيران «الثقافي الكندي»: بروتوكول تعاون لتدريب العاملين بأكاديمية علوم الطيران

التحرير

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وقع المركز الثقافي الكندي بالقاهرة، بروتوكول تعاون مع الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، بحضور الدكتور محمد بن علي الطويل الممثل الشخصي للأميرة صيتة بنت متعب بن عبد العزيز أل سعود مؤسسة المركز، والكابتن إلياس صادق ممثل الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

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الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران هي إحدى كيانات وزارة الطيران المدني، وتعتمد على مجموعة من الخبراء المتخصصين التابعين للمركز الثقافي الكندي، في دورات تدريبية بمجالات الطيران والمراقبة الجوية والضيافة وهندسة الطيران، كما يقدم المركز بموجب البروتوكول كافة التدريبات الآخرى التي تتلائم مع كافة الجهات والعاملين في مجال الطيران والمطارات.

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