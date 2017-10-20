حملات أمنية على مدار أسبوع لإزالة التعديات والإشغالات بحي الوايلي

كتب - علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن وشرطة المرافق بالتعاون مع أجهزة حي الوايلي، حملات مُكبرة على مدار الأسبوع بنطاق الحي لرفع الإشغالات وإزالة التعديات والمخالفات ومراجعة تراخيص المقاهي والمحال والمطاعم وإغلاق المخالف منها وغير الملتزمة باشتراطات الترخيص، ومصادرة الاشغالات وتحرير محاضر وإحالة المخالفين للنيابة المختصة.

وأكد المهندس طارق عبد العظيم، رئيس حي الوايلي، بأن الحملة استمرت على مدار الأسبوع وشملت عددًا كبيرًا من الشوارع والمحاور الرئيسية في نطاق الحي مثل شارع دير الناحية وشارع مبرة طلعت حرب، كما امتدت الحملة لتضم شارع غرب القشلاق والمنطقة أعلى وأسفل كوبري غمرة.

وأسفرت الحملة عن رفع عدد من التربيزات الخشبية والاستندات الحديدية الخاصة بالباعة الجائلين والمنتشرة بنهر الطريق، وإزالة عدد من ثلاجات العرض المخالفة بجوار الأكشاك وكذلك ضبط عدد من العربات الكارو والمتجولة، ورفع إشغالات وتعديات وإشغالات الباعة الجائلين من حوامل وفروشات وشمسيات، وكذلك إخلاء الشوارع من بؤر الباعة المنتشرين بنهر الطريق وفتح الشوارع أمام الحركة المرورية وتم إيداع جميع المضبوطات بمخازن الحي، وتحرير محاضر بالمخالفات وإحالتها إلى النيابة المختصة.

كما نجحت الحملة في رفع كافة السلاسل والحواجز الحديدية من أمام العقارات والمحال بالشوارع المذكورة، والتي تم وضعها من قبل المواطنين بالمخالفة لحجز أماكن لسياراتهم.

وأضاف أن الحملة اقترنت بحملة موازية لإدارة المرور لضبط السيارات المخالفة والواقفة بالانتظار الخاطئ أعلى كوبري غمرة، مع استخدام الأوناش لسحب السيارات المتهالكة والمتروكة وإيداعها مخازن وساحات الحي بمعرفة رجال المرور.

جاء ذلك استمرارًا لخطة أجهزة الأمن وتنفيذها بالتعاون مع محافظة القاهرة السريعة والمكثفة لإعادة الانضباط لشوارع وميادين العاصمة والقضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بكافة الأحياء ورفع جميع الإشغالات من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة حفاظًا على أرواحهم، وفتح الشوارع المغلقة لتسيير حركة المرور منعا للتكدس وتحقيق السيولة المرورية المنشودة بالشوارع والمحاور الرئيسية.