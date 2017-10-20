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وزير الهجرة تتوجه إلى أمريكا لتدشين حملة تبرعات لمستشفى أبوالريش

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مصراوي Masrawy

وزير الهجرة تتوجه إلى أمريكا لتدشين حملة تبرعات لمستشفى أبوالريش

11:58 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017

وزير الهجرة تتوجه إلى أمريكا لتدشين حملة تبرعات لمستشفى أبوالريش

نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة

كتب - طه عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الجمعة، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، متوجهة إلى نيويورك في زيارة للولايات المتحدة تستغرق عدة أيام.

وتدشن "مكرم" خلال زيارتها، غدا السبت، حملة جمع تبرعات لمستشفيات أبو الريش للأطفال، تنظمه "سيدات تستطيع بالتاء المربوطة"، كأحد نتائج المؤتمر الذي عُقد في الثاني والثالث من يوليو الماضي بالقاهرة .

وقالت وزيرة الهجرة إن مشاركتها بالمبادرة؛ حرصًا على دعم الحملة المقرر عقدها بولاية ‏كاليفورنيا الأمريكية 21 أكتوبر؛ لتوضيح الدور البارز الذي تقوم به مستشفيات أبو الريش للأطفال فى القاهرة لعلاج مليون طفل سنويا، مؤكد على أهمية توفير العلاج اللازم لملائكة الرحمة.

تنظم الحملة ليلى بنس الخبيرة المصرفية وإسراء نوار، مدير التطوير بجامعة تشابمان، والدكتور زاهي حواس، بالإضافة لكوكبة من أبناء الجالية ‏المصرية والعربية في الخارج، وعدد من ‏المكرمات في مؤتمر مصر تستطيع ‏بالتاء المربوطة ‏المقيمين فى الولايات المتحدة الأمريكية.

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