المبعوث الأمريكي يطالب حماس بالاعتراف بإسرائيل

وكالات:

طالب مبعوث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات حكومة الوحدة الفلسطينية، والتى يمكن أن تشكلها حركتا فتح وحماس، بالاعتراف بدولة إسرائيل والالتزام بمختلف الاتفاقات الدولية.

وأضاف جرينبلات، في بيان رسمي، أن أي حكومة فلسطينية يجب أن تلتزم بشكل لا لبس فيه وصراحة بالا عنف والاعتراف بدولة إسرائيل وقبول الاتفاقات والالتزامات السابقة بين الطرفين بما في ذلك نزع سلاح الإرهابيين والالتزام بالمفاوضات السلمية".

كما شدد المبعوث الأمريكي على أنه إذا كانت حماس معنية بأى دور فى حكومة فلسطينية، فيجب عليها أن تقبل هذه المتطلبات الأساسية.