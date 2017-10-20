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مقتل قيادي في تنظيم القاعدة وعنصرين آخرين بضربة جوية باليمن

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مصراوي Masrawy

مقتل قيادي في تنظيم القاعدة وعنصرين آخرين بضربة جوية باليمن

11:50 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017

مقتل قيادي في تنظيم القاعدة وعنصرين آخرين بضربة جوية باليمن

صورة من الارشيف تظهر يمنيين يحملون جريحا بعد انفجا

(أ ف ب):

قتل قيادي وعنصران في تنظيم القاعدة في اليمن، بضربة جوية نفذتها طائرة من دون طيار يرجح انها اميركية في محافظة ابين الجنوبية، حسبما افاد الجمعة مسؤولان محليان.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس ان الطائرة استهدفت سيارة لدى مرورها على طريق فرعي في مديرية الصومعة في ابين مساء الخميس، ما ادى الى مقتل الاشخاص الثلاثة الذين كانوا على متنها، مؤكدا انهم ينتمون الى تنظيم القاعدة.

واوضح من جهته مسؤول محلي آخر "قتل أمير القاعدة في مديرية لودر الملقب بأبي عبيدة وتفحمت جثته، كما قتل فورا احد مرافقيه، بينما اصيب المرافق الثاني بجروح ثم توفي في مركز صحي في المنطقة".

ويشهد اليمن منذ العام 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. واستغل تنظيم القاعدة في اليمن وتنظيم الحرب بين قوات التي تدعمها المملكة العربية والمتمردين لتعزيز نفوذهما في مناطق عديدة في شرق وجنوب اليمن.

وتعتبر واشنطن "قاعدة الجهاد في شبه جزيرة العرب" أخطر فروع تنظيم القاعدة في العالم، وتبدي قلقها من تعزيز التنظيم نفوذه مستفيدا من الفوضى الناجمة عن النزاع المسلح في اليمن، وتخشى من هجمات لتنظيم القاعدة على الاراضي الاميركية.

وكثفت الولايات المتحدة منذ تسلم دونالد الرئاسة في يناير، ضرباتها ضد التنظيم.

وتعرض معسكران تابعان لتنظيم داعش الاثنين الى قصف من طائرات اميركية، في أول ضربات جوية ضد أهداف للتنظيم المسؤول عن مقتل مئات المدنيين والجنود في هجمات شنها في اليمن منذ 2015.

وفي وقت لاحق، أكد الجيش الاميركي مقتل عشرات المقاتلين من تنظيم الدولة الاسلامية في غارات نفذتها طائراته على أهداف للتنظيم في وسط اليمن.

هذا المحتوى من

AFP

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