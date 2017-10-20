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19 مليون جنيه لتوريد سيارات إطفاء بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

19 مليون جنيه لتوريد سيارات إطفاء بالوادي الجديد

11:36 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017

19 مليون جنيه لتوريد سيارات إطفاء بالوادي الجديد

محافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تخصيص 19 مليون جنيه من موازنة خطة التنمية المحلية الموحدة لتوريد سيارات إطفاء مجهزة بسلالم هيدروليكية لمواجهة الحرائق في الأماكن المرتفعة.

وأكد مدير عام التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة، أشرف الأنور، لـ"مصراوي"، أنه سيجري طرح مناقصة عامة لشراء سيارات مجهزة بسلالم هيدروليكية بطول 30 مترًا ارتفاع، خلال اليومين المقبلين، بهدف إنقاذ حالات الاختناق جراء أدخنة النيران، وإخماد الحرائق في الطوابق المرتفعة في العمارات السكنية وقمم أشجار النخيل والدوم شاهقة الارتفاع.

وأضاف الأنور، أنه سيجري استلام هذه السيارات المجهزة خلال الفترة القليلة المقبلة، وتوريدها مباشرة لإدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة، لتدخل الخدمة مباشرة.

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مصراوي Masrawy

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