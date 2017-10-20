"اللهو القاتل" ينهي حياة طفلة داخل حمام سباحة بالشيخ زايد
"اللهو القاتل" ينهي حياة طفلة داخل حمام سباحة بالشيخ زايد
11:51 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017
اللهو القاتل ينهي حياة طفلة
كتب - محمد شعبان:
لقيت طفلة مصرعها غرقًا داخل حمام سباحة، بمنزلها بمنطقة الشيخ زايد، اليوم الجمعة.
وكشفت المعاينة الأولية، أنه أثناء لهو طفلة تبلغ من العمر عامين، بجوار حمام سباحة فيلا داخل أحد المنتجعات، اختل توازنها وسقطت بداخله.
تم نقل الطفلة إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.
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