حركة المرور: سيولة على كافة محاور القاهرة الكبرى
حركة المرور: سيولة على كافة محاور القاهرة الكبرى
11:47 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017
حركة المرور
كتب - فتحي سليمان
شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية على طرق ومحاور القاهرة الكبرى، خلال الفترة الصباحية، وانتظمت الخدمات المرورية المدعومة بأوناش وحملات لرصد مخالفات السائقين منذ السابعة صباحًا.
ورصدت غرفة عمليات إدارة المرور، في القاهرة، معدلات سير طبيعية على كافة المحاور على مستوى مدينة القاهرة، وجميع المحاور تسير بصورة طبيعية، ولا توجد أعطال وجميع المحاور كثافات أقل من العادية، ولا توجد مصادمات ولا ينصح بتعديل مسارات.
ويعمل محور المشير بصورة جيدة في الاتجاهين وكذلك شارع صلاح سالم العروبة والأوتوستراد كوبري أكتوبر الحالة أقل من العادية في الاتجاهين القادم والمتجه وهدوء في جميع المحاور.
وأنهت إدارة المرور، إغلاق شارع النصر وتم تأجيل تنفيذ أعمال كوبري الفنجري الجديد للغد، ولم توجه إدارة المرور أي نصائح خاصة بتعديل خطوط السير أو التحركات في المحاور الرئيسية وخاصة بالمسطحات الأرضيّة.
وفي الجيزة لم يشهد شارع الهرم المتجه إلى كوبري الجيزة، وشارع الجامعة وكوبري عباس من الجيزة إلى المنيل وشارع السودان وكوبري الدقي وشارع فيصل أي كثافات، بخلاف كل يوم.
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