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وزير التعليم يبحث مع مسئولة بالسفارة الأمريكية سبل التعاون المشترك

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم يبحث مع مسئولة بالسفارة الأمريكية سبل التعاون المشترك

11:40 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017

وزير التعليم يبحث مع مسئولة بالسفارة الأمريكية سبل التعاون المشترك

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيدة هيلين لافاف الوزير المفوض للشئون العامة بالسفارة الأمريكية بمصر لمناقشة التعاون المشترك فى مجال تطوير التعليم، وذلك بحضور الدكتورة دينا برعى مستشار الوزير للتقويم التربوى والامتحانات، والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والدكتورة نرمين النعمانى منسق العلاقات الدولية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن الوزير أعرب فى بداية اللقاء عن تقديره لعلاقات الصداقة التى تربط بين البلدين، وعن تطلعه لتحقيق المزيد من التعاون مع الجانب الأمريكى فى مجال التعليم، موضحًا أن الوزارة تعمل على بناء نظام جديد مختلف غير تقليدي تطبق فيه الأنشطة، ويسهم في تكوين شخصية الطفل، وينمى المهارات الإبداعية، وملكات التفكير النقدي.

وأضاف أنه يجب تعزيز الاستثمار فى المعلمين، بتدريب المعلمين على النظام الجديد، وتطوير مهاراتهم، مشيرًا إلى إن حلم الأكبر هو وضع نظام جديد ومبتكر للتعليم فى مصر.

وأكد شوقي أن الوزارة نظمت تدريبات على برنامج بنك المعرفة المصري (EKB) والذي يعد عامودا أساسىا لتطوير التعليم، وقد شارك فيه العديد من دور النشر بالمقالات والكتب والفيديوهات ليغطى كافة المجالات، ويستفيد منه الباحث والمعلم والطفل، داعيًا الجانب الأمريكى بالمشاركة بالبرامج والفيديوهات الخاصة بتعلم اللغة الإنجليزية.

من جانبها، أعربت السيدة لافاف الوزير المفوض للشئون العامة بالسفارة الأمريكية بمصر عن تقديرها للجهود المبذولة من الجانب المصرى لتطوير منظومة التعليم، مؤكدة حرصها على استمرار التعاون المثمر البناء بين الطرفين فى مجال التعليم، وذلك بدعم الوزارة من خلال المشاركة فى تدريب المعلمين، والإسهام بالبرامج التعليمية فى بنك المعرفة، ومن خلال التواصل بين المدارس الأمريكية والمدارس المصرية لتبادل الأفكار.

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