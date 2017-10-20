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سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 20/10/2017 بالأسواق

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سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 20/10/2017 بالأسواق سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 20/10/2017 بالأسواق

والاسمنت اليوم الجمعة 20/10/2017 فى الاسواق المصرية، شهدت مواد البناء فى تباين جديد حول أسعارها المتعامل بها داخل كافة المناطق فى مصر اليوم، حيث استمرت أسعار الحديد على حالتها المستقرة بعد أن تكررت ارتفاعاتها داخل الأسواق لـ6 مرات متتالية خلال نفس الشهر، بينما تباينت أسعار الأسمنت البورتلاندي خلال عمليات البيع والشراء التي جرت اليوم داخل ساحة البناء والتعمير، فقد ارتفعت بعض الأسعار وانخفضت أخرى، والتزمت الباقية حالة من الاستقرار مقارنة بما ورد فى تعاملات البيع والشراء يوم أمس.

بالنسبة إلى أسعار الأسمنت الأبيض فقد شهد حالة من الاستقرار على أسعاره مقارنة بأسعار الأمس، من جهة أخرى ارتفع سعر أسعار أسمنت حلوان من أنواع الأسمنت المخلوط بالأسواق وسط غياب الشركة القومية للأسمنت، بينما شهد الأسمنت المقاوم ارتفاع جديد فى تعاملاتها السوقية بعد استقراره فى ختام تعاملات الأمس.

 

سعر الحديد اليوم الجمعة

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 12300 12100 جنيه
حديد بشاي 12000 جنيه 12000 جنيه
حديد العتال 12000 جنيه 12000 جنيه
حديد عطيه 12000 جنيه 12000 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 11950 جنيه 11950 جنيه
حديد المصريين 11950 جنيه 11950 جنيه
حديد المعادي غير متاح غير متاح
مصر الكومي 11850 جنيه 11850 جنيه
حديد العشري 11850 جنيه 11850 جنيه

اليوم الجمعة

الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 765 جنيه
أسمنت النصر النصر 725 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 808 جنيه
الفهد الفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناء التعمير 725 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 743 جنيه
أسمنت حورس حورس 730 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 725 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 730 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 733 جنيه

المصدر : مصر 365

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