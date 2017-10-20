سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 20/10/2017 بالأسواق

شيماء مصطفى

سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 20/10/2017 فى الاسواق المصرية، شهدت أسعار مواد البناء فى مصر تباين جديد حول أسعارها المتعامل بها داخل كافة المناطق فى مصر اليوم، حيث استمرت أسعار الحديد على حالتها المستقرة بعد أن تكررت ارتفاعاتها داخل الأسواق لـ6 مرات متتالية خلال نفس الشهر، بينما تباينت أسعار الأسمنت البورتلاندي خلال عمليات البيع والشراء التي جرت اليوم داخل ساحة البناء والتعمير، فقد ارتفعت بعض الأسعار وانخفضت أخرى، والتزمت الباقية حالة من الاستقرار مقارنة بما ورد فى تعاملات البيع والشراء يوم أمس.

بالنسبة إلى أسعار الأسمنت الأبيض فقد شهد حالة من الاستقرار على أسعاره مقارنة بأسعار الأمس، من جهة أخرى ارتفع سعر أسعار أسمنت حلوان من أنواع الأسمنت المخلوط بالأسواق وسط غياب الشركة القومية للأسمنت، بينما شهد الأسمنت المقاوم ارتفاع جديد فى تعاملاتها السوقية بعد استقراره فى ختام تعاملات الأمس.

سعر الحديد اليوم الجمعة

سعر الأسمنت اليوم الجمعة

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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