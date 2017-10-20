سعر الذهب اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2017 تحديث بداية تعاملات اليوم، حيث أشار عضو شعبة المعادن الثمينة في غرفة القاهرة التجارية”شريف فايق” بعد تراجع أسعار الذهب في الأيام الماضية فكان تراجع أسعار الذهب الفترة الماضية سبب في انتعاش سوق المعدن في جمهورية مصر العربية وهذا أدى إلى أن استقرار الذهب عند أقل مستوى له منذ أشهر.
كان سبب في انتعاش حركة مبيعات الذهب الأيام القادمة رغم من استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها مرة أخرى، وبالنسبة أعيرة الذهب الأكثر مبيعا في مصر ولكن العيار الأكثر مبيعا هو عيار 18 الذي أنتشر وأخذ رواجا داخل محافظة الإسكندرية والقاهرة ومحافظات الحضر بشكل عام خلال الفترة الأخيرة الماضية، بسبب سعره المناسب مقارنة بسعر عيار 24 وعيار 21 أما في محافظات الصعيد الإقبال يكون علي الذهب عيار 21 بصورة كبيرة وملفتة للنظر.
سعر الذهب اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2017 :
السعر العالمي : 1,286.49 دولار أمريكي
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|721 إلى 723
|عيار 22
|661 إلى 663
|عيار 21
|631 إلى 633
|عيار 18
|541 إلى 543
|عيار 14
|421 إلى 422
|عيار 12
|361 إلى 362
|الاونصة
|22,428 إلى 22,499
|الجنيه الذهب
|5,048 إلى 5,064
|الكيلو
|721,143 إلى 723,429
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads