"التضامن" تفتتح مبنى لخدمة "أطفال بلا مأوى" بالعبور غدًا
"التضامن" تفتتح مبنى لخدمة "أطفال بلا مأوى" بالعبور غدًا
11:34 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
القاهرة- أ ش أ:
تفتتح غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، غدًا السبت، بيت العبور لرعاية الأطفال بلا مأوى (بنين) التابع لمنظمة فيس البلجيكية بعد تجديده لتحقيق دمج هؤلاء الأطفال في المجتمع ليصبحوا مواطنين صالحين.
ومن المقرر أن يشارك في حفل الافتتاح السيدة فلافيا شو جاكسون رئيسة منظمة فيس البلجيكية وحسن المستكاوي رئيس مجلس إدارة وادي دجلة وهي الشركة التي قامت بتمويل عمليات التمويل في إطار المسئولية الاجتماعية إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات الاعلامية.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد قامت بناء على البروتوكول الموقع مع منظمة "فيس" بتقديم مبنى المشروع بمدينة العبور لتقوم المنظمة بإدارته تحت إشراف الوزارة بحيث تبلغ القدرة الاستيعابية للدار 50 طفلاً في المرحلة العمرية بين 6-18 سنة.
يذكر أنه قد تم عمل تجديدات شاملة للمبنى خلال ما يقرب من 7 أشهر وتجهيز الدار بما يتفق مع معايير الجودة والحياة الصحية الملائمة لاستقبال الأطفال بما يتيح لهم الشعور بالأمان.
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