بـ18 ألف جنيه راتب شهري.. "الصحة" تعلن حاجتها مديرًا لمستشفى العريش

كتب - أحمد جمعة:

وجه وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، بتوفير جهاز منظار للشعب الهوائية، ومنظار لجراحة المخ والأعصاب، ووحدة تنقية هواء في وحدة الفيروسات الكبدية، وماكينة لجراحة القلب المفتوح، لمستشفيات شمال سيناء.

وأكد "راضي" سعي الوزارة الدائم لتقديم الخدمة الطبية بشمال سيناء على أكمل وجه، واحتياجات المحافظة من الأطباء 200 طبيب، وقال "إننا بصدد الانتهاء من إعلان حركة تكليف الأطباء في 30 أكتوبر الجاري"، كما وجه بعمل حركة نيابات استثنائية لسد الاحتياجات من الأطباء، بالإضافة إلى عمل إعلان للتقدم لوظيفة مدير لمستشفى العريش براتب شهري قدره 18 ألف جنيه.

وكلف الوزير، الدكتور أيمن عبدالعزيز نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمراجعة كافة الآلات الجراحية غير المتوفرة بمستشفيات المحافظة، وتوفيرها خلال أسبوع على الأكثر.

كما وجه بتدريب جميع القوى البشرية في المحافظة من أطباء وتمريض، مشيرًا إلى تدريب التمريض على تخصصات الغسيل الكلوي والحضانات والرعاية المركزة والعمليات، بالإضافة إلى إرسال فريق لصيانة جهاز الأشعة المقطعية المتواجد في مستشفى الشيخ زويد.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، مساء أمس، اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء؛ للوقوف على الأوضاع الصحية من جميع الجوانب في محافظة شمال سيناء، بحضور المهندس عبدالرحمن سعيد أمين سر اللجنة العليا لتنمية وإعمار شمال سيناء، في المعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.