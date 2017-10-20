بالصور.. إزالة 27 حالة تعد على الأرض الزراعية بسوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، عن إزالة 27 حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمال المحافظة.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة وإزالة أي تعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية فورًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

وأوضح المهندس عدلي أبوعقيل، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أن الوحدة المحلية قامت بحملة بالتعاون مع الجهات الأمنية وبمشاركة عمال ومعدات الوحدة المحلية وإدارات الأملاك والتنظيم والإدارة الزراعية بطهطا بإزالة تلك المخالفات.