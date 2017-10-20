تعيين 1708 باحثين عن العمل على مستوى مكاتب التشغيل في القليوبية

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سجلت مديرية القوى العاملة بالقليوبية، 5 آلاف و290 باحثًا عن العمل، بلغ المعينين منهم على مستوى مكاتب التشغيل بالمحافظة 1708، فضلًا عن توفير 911 فرصة عمل بمصانع وشركات المحافظة، بالإضافة إلى 86 فرصة عمل بالخارج وفرتها شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

وتلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرًا بذلك اليوم الجمعة، من فتحي دسوقي وكيل الوزارة، مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، أشار فيه إلى أن المديرية قامت بقياس مستوى مهارة 1735 عاملًا على المهن المختلفة، فضلًا عن استخراج 1644 ترخيص بمزاولة الحرفة.

وأضاف أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بلغ عدد المسجلين بالإدارة المختصة 1540 عاملًا، وقد تم صرف 242 ألفا و900 جنيه لـ 1193 مستفيدًا، خلال أغسطس الماضي.

كما تم تفتيش 385 في مجال السلامة والصحة المهنية، وبلغ عدد الشكاوى المقدمة في مجال علاقات العمل 157 شكوى، تم تسوية 26 وديًا، و58 أحيل للقضاء، ومازالت 73 شكوى قيد البحث