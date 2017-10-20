أخبار عاجلة

التصريح بدفن شابين توفيا باستنشاق الغاز في شاليه بالسخنة -
نقيب "صيادلة أسيوط" يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
كينيا: مقتل 3 في اشتباكات بين الشرطة ومقاطعين للانتخابات -
الجيش السوري يمهد لهجوم على اخر معاقل داعش -
حاربت العنف ولفتت الأنظار في «الحساب يجمع».. 8 معلومات عن رنا خليل -
أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش -
وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للتوظيف بأسوان السبت المقبل -
الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تعيين 1708 باحثين عن العمل على مستوى مكاتب التشغيل في القليوبية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تعيين 1708 باحثين عن العمل على مستوى مكاتب التشغيل في القليوبية

11:23 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017

تعيين 1708 باحثين عن العمل على مستوى مكاتب التشغيل في القليوبية

وزير القوى العاملة محمد سعفان

أ ش أ

سجلت مديرية القوى العاملة بالقليوبية، 5 آلاف و290 باحثًا عن العمل، بلغ المعينين منهم على مستوى مكاتب التشغيل بالمحافظة 1708، فضلًا عن توفير 911 فرصة عمل بمصانع وشركات المحافظة، بالإضافة إلى 86 فرصة عمل بالخارج وفرتها شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

وتلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرًا بذلك اليوم الجمعة، من فتحي دسوقي وكيل الوزارة، مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، أشار فيه إلى أن المديرية قامت بقياس مستوى مهارة 1735 عاملًا على المهن المختلفة، فضلًا عن استخراج 1644 ترخيص بمزاولة الحرفة.

وأضاف أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بلغ عدد المسجلين بالإدارة المختصة 1540 عاملًا، وقد تم صرف 242 ألفا و900 جنيه لـ 1193 مستفيدًا، خلال أغسطس الماضي.

كما تم تفتيش 385 في مجال السلامة والصحة المهنية، وبلغ عدد الشكاوى المقدمة في مجال علاقات العمل 157 شكوى، تم تسوية 26 وديًا، و58 أحيل للقضاء، ومازالت 73 شكوى قيد البحث

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القبض على وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية بتهمة تقديم رشوة

    أخبار

  • وزير القوى العاملة: مسابقة لتوظيف 5% لذوي الاحتياجات الخاصة

    أخبار

  • وزير القوى العاملة: "بنتحايل على الشباب عشان يشتغلوا" (صور)

    أخبار

  • وزير القوى العاملة: مركز لتدريب الشباب على المهن السياحية بالإسكندرية

    أخبار

إعلان

67a6bbd4e8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى

تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا"

أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا"

رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني

رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني