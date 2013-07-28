ايمان البحر درويش يعلن عودته نقيبا للموسيقيين

حالة من السعادة البالغة يعيشها حالياً الفنان إيمان البحر درويش بعد صدور قرار من المحكمة الإدارية بعودته لمنصبه كنقيب للموسيقيين وأعلن ايمان البحر درويش الخبر من خلال حسابه الخاص بموقع الفيس بوك حيث كتب وما النصر الا من عند الله .. الاعياد جاية يامصر .. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك .. المحكمة الادارية بمجلس الدولة الغت انتخابات نقابة المهن الموسيقية وعودة النقيب الشرعي ايمان البحر درويش منذ ساعات .. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا .. ان ينصركم الله فلا غالب لكم