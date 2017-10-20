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الإثنين.. بيان لـ«وزير الصحة» تحت قبة البرلمان حول سياسة الوزارة الفترة المقبلة

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الإثنين.. بيان لـ«وزير الصحة» تحت قبة البرلمان حول سياسة الوزارة الفترة المقبلة الإثنين.. بيان لـ«وزير الصحة» تحت قبة البرلمان حول سياسة الوزارة الفترة المقبلة

التحرير

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تستأنف لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اجتماعاتها الأحد المقبل وحتى الأربعاء، وذلك للاستماع إلى وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، بشأن سياسة الوزارة خلال المرحلة القادمة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بخصوص المنظومة الصحية.

وتناقش لجنة الصحة فى اجتماعها يوم الأحد، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عبد الكريم زكريا بشأن تطوير مستشفى قرية المعابدة وتطوير مستشفى قرية بنى محمديات بمركز أبنوب، وتطوير مستشفى قرية الواسطى بمركز الفتح بمحافظة أسيوط، وتستمع اللجنة يوم الإثنين المقبل، لوزير الصحة والسكان بشأن سياسة الوزارة خلال المرحلة القادمة.

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ووفقًا لجدول أعمال اللجنة، فمن المقرر أن تناقش اللجنة الثلاثاء المقبل طلبى الإحاطة المقدمين من النائب الدكتور سامى المشد، بشأن تكليف دفعة 2016 من خريجى كليات الصيدلة وعددهم 13 ألف صيدلى على مستشفيات الوزارة والوحدات الصحية، رغم أنها مكتظة بالصيادلة وتجاهل مستشفيات التأمين الصحى ومصانع الأدوية ومعامل التحاليل وصيدليات الشركات المصرية للأدوية، ومكاتب الدعاية والنباتات الطبية والأعشاب، مما يظهر «العشوائية» فى أداء وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى طلب إحاطة آخر بشأن عدم وجود رؤية واضحة وآلية لترخيص مصانع الأدوية.

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التحرير

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