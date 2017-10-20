مجلس النواب يستأنف جلساته العامة بعد غد

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يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأحد المقبل، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة العاجلة المقدمة من قبل الأعضاء، بالإضافة إلى طلبات المناقشة العامة، وتقارير اللجان النوعية، ومن المتوقع أن تشهد الجلسة مناقشة قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بجميع أنحاء البلاد.

ويبدأ المجلس جلسته بمناقشة خمسة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة حول سياسة الحكومة بشأن المشاكل التى تواجه النقل البرى، وسياسة الحكومة بشأن توريد الطن من قصب السكر فى ضوء زيادة تكاليف الإنتاج، وسياسة الحكومة بشأن محو الأمية من خلال وضع استراتيجية للقضاء عليها، وسياسة الحكومة بشأن توفير مياه الرى اللازمة للزراعة خاصة فى محافظة البحيرة، وسياسة الحكومة بشأن التعيين فى الوظائف العامة.

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ووفقًا لجدول أعمال مجلس النواب فمن المقرر أن يستعرض البرلمان تقارير هيئة المكتب حول الاستقالة المقدمة من النائب أكمل قرطام، وكذلك الاستقالة المقدمة من النائب محمد أحمد فؤاد، ليختتم جلسته بمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الشباب.

ويعقد البرلمان جلستين يومي الإثنين والثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من قبل النواب حول أزمات التعليم الفني وعدم إنشاء مدارس جديدة ونقص المعلمين وعدم وجود خطة لزيادة رواتبهم، بالإضافة إلى طلبي إحاطة عن تغيير نظام الثانوية العامة، وآخر عن ارتفاع نسبة الأمية بين المواطنين.