خبيرة تربوية لأولياء الأمور: ضرب الأطفال يبدأ بعد 7 سنوات (فيديو)

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قالت بثينة عبدالرؤوف، الخبيرة التربوية، إنه دينيا لا يجب ضرب الطفل حتى لسبع سنوات، وبعد تعدي الطفل 7 سنوات يكون ضرب غير مبرح.

ناشدت عبدالرؤوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة أولياء الأمور باستنفاذ كل الوسائل العقابية، ولا يتم استخدام الضرب نظرًا لتأثيره السلبي على نفسية الطفل.

وعن قتل عامل لابنته لعدم قدرتها على آداء واجب الحضانة، أوضحت عبدالرؤوف، أن ثقافة المجتمع هي السبب في تعامل الأطفال بالعنف من أجل العملية التعليمية.

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تابعت الخبيرة التربوية: "نظرة المجتمع إلى العملية التعليمية خاطئة حيث ينظر إلي التعليم على إنه عبارة عن مجموعة من الدرجات يحصل عليها الطالب فقط بغض النظر عن كيفية الحصول عليها".