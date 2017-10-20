«نصر» و «العناني» يضعان خطة لتطوير المناطق المجاورة للمتحف الكبير

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، اجتماعا بحضور الدكتور طارق توفيق، المشرف على المتحف المصرى الكبير، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بمقر الوزارة فى صلاح سالم.

وبحث الجانبان، استراتيجية ادارة المتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة فى جذب الاستثمارات بجانب المناطق المجاورة لهما، وإقامة عدد من المشروعات الاستثمارية فى مجال السياحة مثل منطقة المحال التجارية بموقع مشروع المتحف الكبير، التى تضم نحو 28 محلاً بمساحات مختلفة منهما اثنان يطلان على أهرامات الجيزة مباشرة.

وأكدت الوزيرة أنه سيتم وضع الفرص الاستثمارية بجانب المتحفين فى الخريطة الاستثمارية الشاملة، تتضمن الفرص الاستثمارية بها، موضحة أهمية مشروع المتحف الكبير الذي سيكون أكبر المتاحف على مستوى العالم، ويسهم في تنمية قطاع السياحة في مصر، من خلال بناء متحف دولي للقرن 21، يعرض مراحل تطور الحضارة المصرية عبر العصور على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية، إضافة إلى تشجيع السياحة وتوفير فرص عمل جديدة في كافة المجالات ذات الصلة بالقطاع السياحي، خاصة أن المتحف يقع القرب من الأهرامات الثلاثة، مما يدعم أعمال الترميم والعرض والبحث والتعليم الخاصة بالآثار التاريخية في مصر.