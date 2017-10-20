السيناريوهات المتوقعة لزيادة أسعار الوقود الجديدة

التحرير

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حالة من الترقب والارتباك تسيطر على الشارع المصري بعد تداول معلومات تشير إلى زيادة جديدة مرتقبة بأسعار الوقود من بنزين وسولار، وذلك بالرغم من نفى وزير المالية عمرو الجارحى وجود نية لذلك خلال الفترة الحالية، وهو نفس موقف وزير البترول المهندس طارق الملا، إلا أن كل ذلك لم يمنع تلك المخاوف، في ظل يقين لدى قطاع كبير من المواطنين أن عادة الحكومة النفي ثم تعود لتصدر قراراتها بشكل مفاجئ، كما حدث في الزيادة الأخيرة للوقود التي جاءت عقب نفي رسمي من مجموعة من الوزراء.

وفي إطار خطة التخلص من الدعم تدريجيا وفقا لخطة صندوق النقد الدولي التي تسير عليها مصر، يوضح المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق، كيف ستقوم الحكومة بتنفيذ الزيادة الجديدة، حيث أشار إلى أنه تم تخصيص قرابة ١١٠ مليارات جنيه، مخصصات دعم الوقود خلال العام المالي الجاري، مؤكدا أن اعتبارات الدعم في هذه الموازنة تم وضعها على سعر ١٨ جنيهًا للدولار وعلى سعر ٥٥ دولارا لبرميل البترول في الأسواق العالمية.

وأضاف يوسف فى تصريحاته لـ"التحرير"، أن هناك حالتين تجبران الحكومة على زيادة أسعار الوقود قبل نهاية العام الجاري، الأولى منها إذا ارتفع سعر الدولار مجددًا عن ١٨ جنيها.

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وقال، إن الحالة الثانية إذا ارتفع سعر البرميل إلى ٦٠ دولارا أو أكثر، وهو أمر يدفع لاتخاذ قرارات برفع أسعار البنزين والسولار، مضيفا: "إذا استقرت أسعار النفط العالمية والدولار على ما تم تحديده في موازنة دعم الوقود في العام الجاري، سيتم تأجيل الزيادة إلى العام المالي المقبل".

يذكر أن فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي الجاري بلغت نحو ١٤٠ مليار جنيه، بعد تعويم الجنيه، وذلك بزيادة ٤٠٪ إلى ٥٠٪ عن العام المالي السابق ٢٠١٦.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود مرتين خلال عام واحد، الأولى منها في نوفمبر ٢٠١٦ بنسبة تتراوح من ٤٠ إلى ٤٥٪، والثانية في نهاية يونيو من العام الجاري بنسبة تصل إلى ٥٥٪.