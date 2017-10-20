القوات العراقية تقتحم آخر مدن كركوك لاستكمال فرض القانون
القوات العراقية تقتحم آخر مدن كركوك لاستكمال فرض القانون
11:22 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017
القوات العراقية
بغداد - أ ش أ
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بأن القوات الاتحادية العراقية اقتحمت ناحية التون كوبري شمالي كركوك آخر مدن المحافظة، ودخلت في اشتباكات مع قوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن المصدر أن القوات العراقية تلقت أمرا بالتحرك نحو التون كوبري لاستكمال عملية فرض القانون في كركوك، مضيفا أن هناك قصفا عشوائيا بالهاونات على الأحياء السكنية من قبل البيشمركة، ما أسفر عن خروج أغلب العوائل من داخل الناحية والتي يسكنها خليط تركماني وكردي وعربي.
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