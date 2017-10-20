أخبار عاجلة

التصريح بدفن شابين توفيا باستنشاق الغاز في شاليه بالسخنة -
نقيب "صيادلة أسيوط" يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
كينيا: مقتل 3 في اشتباكات بين الشرطة ومقاطعين للانتخابات -
الجيش السوري يمهد لهجوم على اخر معاقل داعش -
حاربت العنف ولفتت الأنظار في «الحساب يجمع».. 8 معلومات عن رنا خليل -
أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش -
وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للتوظيف بأسوان السبت المقبل -
الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

لافروف: الأهم الآن هو تجنب نزاع مسلح في شبه الجزيرة الكورية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لافروف: الأهم الآن هو تجنب نزاع مسلح في شبه الجزيرة الكورية

11:18 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017

لافروف: الأهم الآن هو تجنب نزاع مسلح في شبه الجزيرة الكورية

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

موسكو - (د ب أ):
قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الأهم الآن هو تجنب نزاع مسلح في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا أنه لا بديل عن المحادثات.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، خلال المؤتمر الدولي لحظر الانتشار النووي في موسكو، اليوم الجمعة، إنه من شأن تطبيق الخطة الروسية الصينية حول خفض التوتر في المنطقة بشكل ملحوظ، حسبما ذكرت " اليوم" الاخبارية الروسية.

كما أكد لافروف على ضرورة مواصلة العمل على إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي .

يذكر أن المؤتمر الدولي حول منع الانتشار النووي افتتح أمس في موسكو، بحضور وفود من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية وغيرها.

وفي خضم التوترات المتنامية حيال برامج بيونج يانج النووية والصاروخية، تتركز الأنظار على ما إذا كان مسؤولين من الدول الثلاث سيعقدون محادثات على هامش المؤتمر.

وانتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس التجارب النووية التي أجرتها بيونج يانج. وشدد على أن روسيا تعمل على تطبيق قرارات العقوبات التي تبناها مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية.

وقال بوتين إنه سواء كان الناس يفضلون نظام بيونج يانج أم لا، فإنه يجب ألا ينسوا أن كوريا الشمالية دولة ذات سيادة. وقال إنه يجب حل أي اختلافات في الرأي بأسلوب متحضر.

وقد شبّه بوتين قضية كوريا الشمالية وغيرها من الأزمات الدولية بالخيوط المعقودة. وقال إنه لا ينبغي قص العقد بل العمل على فكها مهما كانت معقدة.

يذكر أن شبه الجزيرة الكورية تشهد توترات بسبب تجارب بيونج يانج النووية والصاروخية. كما أدت هذه التجارب إلى حرب كلامية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة تم خلالها التهديد باستخدام القوة العسكرية .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • لافروف: العملية العسكرية ضد "داعش" في سوريا ستنتهي قريبًا

    أخبار

  • روسيا قلقة إزاء الأوضاع العسكرية في البلطيق وتعزيز الناتو في المنطقة

    أخبار

  • الخارجية الروسية تخطط لإجلاء القنصلية العامة في أربيل

    أخبار

  • لافروف: روسيا مستعدة للتعاون مع أمريكا والاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو"

    أخبار

إعلان

5808c74c5d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال