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مقتل قيادي بحركة طالبان الباكستانية في هجوم بطائرة أمريكية

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مصراوي Masrawy

مقتل قيادي بحركة طالبان الباكستانية في هجوم بطائرة أمريكية

11:15 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017

مقتل قيادي بحركة طالبان الباكستانية في هجوم بطائرة أمريكية

مقتل قيادي بحركة طالبان الباكستانية في هجوم بطائرة

إسلام أباد - (د ب أ):
ذكرت مصادر أن قائد جماعة الأحرار التابعة لحركة طالبان الباكستانية لقي حتفه في هجوم يشتبه أنه تم تنفيذه بواسطة طائرة أمريكية بدون طيار بشرق أفغانستان.

وأفادت مصادر استخبارتية وعسكرية رفضت الكشف عن هويتها أن عمر خالد خرساني وتسعة آخرين على الأقل من قادة الجماعة التي تنسب إليها مسئولية بعض من أخطر الهجمات التي تم تنفيذها في باكستان خلال السنوات الأخيرة، لقوا حتفهم خلال غارة بطائرة أمريكية بدون طيار يوم الاثنين الماضي في إقليم باكتيا بشرق أفغانستان.

وأضافت المصادر أن خرساني فارق الحياة متأثرا بجروحه في اليوم التالي.

ودبرت جماعة الأحرار المسلحة بعض من أخطر الهجمات التي وقعت في باكستان خلال السنوات الأخيرة، من بينها الهجوم الانتحاري الذي استهدف مهرجان مسيحي بمناسبة عيد القيامة العام الماضي وراح ضحيته قرابة 80 شخصا.

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