السفارة الأمريكية في السنغال تحذر من هجوم إرهابي محتمل في داكار

داكار - (د ب أ):

نصحت السفارة الامريكية المواطنين الامريكيين باليقظة عند زيارة المؤسسات والأقامة فى الفنادق، التى يرتادها الغربيون، بسبب تهديد موثوق به يتعلق بنشاط إرهابى محتمل فى داكار.

جاء التحذير في بيان نشرته السفارة في موقعها الإلكتروني .

وقال البيان "لا يسمح لموظفي السفارة الأمريكية بالبقاء في الفنادق الساحلية في داكار حتى الأسبوع الأول من ديسمبر".

وأضاف " يجب على المواطنين الأمريكيين أن يتوقعوا مواجهة مستويات متزايدة من الفحص الأمني أثناء التحرك في داكار وحولها".

وطالب البيان الأمريكيين بمراجعة خطط الأمن الشخصية الخاصة بهم، وأن يكونوا على دراية بالاماكن المحيطة بهم، بما في ذلك الأحداث المحلية، ومتابعة محطات الأخبار المحلية لمعرفة المستجدات، وتوخي الحذرواتخاذ الخطوات المناسبة لتعزيز الأمن الشخصي.

وتشهد مالي استقرارا ،رغم اشتراكها في الحدود مع مالي، التي ينشط فيها منذ سنوات مقاتلون مرتبطون بتنظيم القاعدة.