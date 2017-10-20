تنفيذ 730 حكما قضائيا في حملات أمنية بسوهاج
تنفيذ 730 حكما قضائيا في حملات أمنية بسوهاج
11:17 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017
حملات أمنية
سوهاج – عمار عبد الواحد:
تمكنت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء عمر عبد العال، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم الجمعة، في حملات أمنية مكبرة من ضبط وتنفيذ 730 حكما قضائيا.
وقال اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية إن الأحكام شملت تنفيذ 7 حكم جناية، و302 جزئي، و107 مستأنفة، و251 غرامات جزئية، و57 غرامات مستأنفة، و6 مخالفات جزئية، كما أسفرت الحملة عن تحصيل مبالغ قيمتها 10840 جنيهًا مخالفات.
حُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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