إصابة عامل بكسر عظام الجمجمة في مشاجرة بسوهاج
إصابة عامل بكسر عظام الجمجمة في مشاجرة بسوهاج
11:11 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017
سوهاج – عمار عبدالواحد:
أصيب عامل بكسر في عظام الجمجمة، اليوم الجمعة، بسبب أولوية المرور بالطريق العام بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.
وتلقى مأمور مركز شرطة البلينا، إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول "عبدالجواد مختار علي" 22 عامًا، عامل، ويقيم بناحية الغنيمية دائرة المركز مصاباً بكسر بعظام الجمجمة.
بسؤال نجل عمه محمد عبدالله السيد، أتهم كلاً من "جمال. ع. ع" و"نور الدين. خ. ن" ويقيمون الساحل بحري دائرة المركز بالاعتداء عليه بالضرب بالشوم، وإحداث إصابته بسبب الخلاف على أولوية المرور بالطريق العام.
تمكنت وحدة مباحث المركز من إلقاء القبض المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 12660 جنح المركز لسنة 2017.
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