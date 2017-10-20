أخبار عاجلة

التصريح بدفن شابين توفيا باستنشاق الغاز في شاليه بالسخنة -
نقيب "صيادلة أسيوط" يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
كينيا: مقتل 3 في اشتباكات بين الشرطة ومقاطعين للانتخابات -
الجيش السوري يمهد لهجوم على اخر معاقل داعش -
حاربت العنف ولفتت الأنظار في «الحساب يجمع».. 8 معلومات عن رنا خليل -
أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش -
وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للتوظيف بأسوان السبت المقبل -
الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة عامل بكسر عظام الجمجمة في مشاجرة بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة عامل بكسر عظام الجمجمة في مشاجرة بسوهاج

11:11 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017

إصابة عامل بكسر عظام الجمجمة في مشاجرة بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب عامل بكسر في عظام الجمجمة، اليوم الجمعة، بسبب أولوية المرور بالطريق العام بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وتلقى مأمور مركز شرطة البلينا، إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول "عبدالجواد مختار علي" 22 عامًا، عامل، ويقيم بناحية الغنيمية دائرة المركز مصاباً بكسر بعظام الجمجمة.

بسؤال نجل عمه محمد عبدالله السيد، أتهم كلاً من "جمال. ع. ع" و"نور الدين. خ. ن" ويقيمون الساحل بحري دائرة المركز بالاعتداء عليه بالضرب بالشوم، وإحداث إصابته بسبب الخلاف على أولوية المرور بالطريق العام.

تمكنت وحدة مباحث المركز من إلقاء القبض المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 12660 جنح المركز لسنة 2017.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القبض على مؤذن بالأوقاف متهم بالاتجار في العملة بسوهاج

    أخبار

  • إخلاء سبيل ضابط شرطة متهم باقتحام مدرسة والاعتداء على تلاميذ بالمنيا

    أخبار

  • طرده من المنزل.. عامل يطعن زوج أمه بسكين في القناطر

    أخبار

  • ضبط 232 مخالفة في حملة مرافق بسوهاج

    أخبار

إعلان

ba60a61d2e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى

تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا"

أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا"

رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني

رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني