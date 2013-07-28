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إصابة 3 بخرطوش فى اشتباكات بين الإخوان والأهالى بالمنصورة

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إصابة 3 بخرطوش فى اشتباكات بين الإخوان والأهالى بالمنصورة إصابة 3 بخرطوش فى اشتباكات بين الإخوان والأهالى بالمنصورة
مواطن يتقدم ببلاغ يتهم أحد قيادات التيار الإسلامى بتحريضه على وضع مولوتوف أسفل منصة القوى الثورية

كتب : صالح رمضان الأحد 28-07-2013 10:54

شهدت قرية الخيارية فى المنصورة اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول، والمواطنين المؤيدين للجيش، وأصيب خلال الاشتباكات عشرات المواطنين بينهم 3 بخرطوش بعد وقوع مشادات بين الطرفين انتهت بمشاجرات عنيفة، تبادلوا خلالها الضرب بالطوب والحجارة والخرطوش وتحولت شوارع القرية إلى ساحة لحرب الشوارع. وكان مئات من أنصار الرئيس محمد مرسى نظموا مسيرة لتأييد الرئيس المعزول، والمطالبة بعودته للحكم، فيما نظم مئات من أهالى القرية مسيرات مؤيدة للقوات المسلحة، وقال شهود عيان إن الاشتباكات وقعت الساعة الـ12 من صباح أمس وسادت حالة من الكر والفر بين الطرفين.

يأتى هذا فى الوقت الذى شهدت فيه الدقهلية كرنفالاً شعبياً لتأييد الجيش فى مواجهة الإرهاب.

وتوافدت آلاف السيارات والجرارات الزراعية من قرى الدقهلية إلى ميدان الشهداء، وقدر بيان إعلامى خرج من ديوان عام محافظة الدقهلية أعداد المواطنين الذين شاركوا فى الفعاليات بـ2 مليون مواطن.

ودقت أجراس الكنائس بالتزامن مع أذان المغرب، وتناول المسلمون والمسيحيون وجبة الإفطار معاً، ولم يعكر صفو هذا الجو الوطنى إلا مصرع شاب سقط من أعلى جرار زراعى لتصدمه سيارة أخرى فيلفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله للمستشفى.

وأكد شهود العيان أن الضحية كان يشارك فى المسيرة القادمة من قرية كفرالبرامون، وفوجئ الأهالى بسقوطه على الأرض، ونتيجة الزحام الشديد صدمته سيارة. من جانبه، قال الدكتور عبدالوهاب سليمان وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إن المستشفيات استقبلت 20 حالة إصابة فى مليونية «لا للإرهاب» بميدان الشهداء بالمنصورة نتيجة للتدافع والزحام الشديدين.

وتقدم مواطن يدعى «محمود.م» ببلاغ اتهم فيه قيادياً بأحد التيارات الإسلامية بتحريضه على وضع مولوتوف أسفل منصة القوى السياسية والحزبية، وإحراقها مقابل مبلغ 20 ألف جنيه. وأكد مصدر أمنى أنه فور بلاغ المواطن بالواقعة، وتفاصيلها تم إلقاء القبض على المتهم، إلا أنه أنكر معرفته بالواقعة، وجارٍ التحقق من صحة البلاغ.

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