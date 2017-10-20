تنظيم رحلات "اعرف بلدك" لـ600 شاب وفتاة لزيارة الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، تنظيم رحلات ترفيهية وسياحية، ضمن برنامج "أعرف بلدك"، لـ600 شاب وفتاة من أبناء محافظات الجمهورية إلى محافظة الوادي الجديد، اعتبارًا من أول ديسمبر المقبل.

وقال وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، يوسف الدمرداش، إن الرحلات ستكون على هيئة 12 فوجًا يضم كل فوج منها 50 شابًا وفتاة، وتكون مدة الرحلة 5 أيام تتضمن زيارة معالم المحافظة السياحية والأثرية والتعرف على مقومات المحافظة الإنتاجية والزراعية والصناعية.

وأضاف يوسف لـ"مصراوي"، أن شروط الانضمام لهذه الأفواج هي أن يكون السن من 18 إلى 25 عامًا لطلبة الجامعات، ومن 18 إلى 45 عامًأ، لأعضاء مراكز الشباب والهيئات الشبابية وخريجين الجامعات، وتكون قيمة الاشتراك 250 جنيهًا للفرد شاملة جميع نفقات الرحلة من إقامة، وإعاشة، وانتقالات، وبرنامج سياحي.