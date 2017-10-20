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وزير الأوقاف ومحافظ السويس يفتتحان مسجد الفردوس بحي عتاقة

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مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف ومحافظ السويس يفتتحان مسجد الفردوس بحي عتاقة

11:02 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017

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السويس - حسام الدين أحمد:

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أحمد حامد، محافظ السويس، أعمال تطوير مسجد الفردوس بمنطقة عرب المعمل بحي عتاقة.

وقال إنه من الضروري خلال أعمال التطوير أو الإحلال والتجديد، توفير غرفة لإمام المسجد، كاستراحة يضع فيها ملابسه والكتب الخاصة به بدلًا من التنقل.

وعقب ذلك أدى الوزير والمحافظ واللواء محمد جاد مدير أمن السويس ومشايخ وأئمة الأوقاف صلاة الضحى بالمسجد.

وتبلغ مساحة المسجد 300 متر ويتسع وتكلفت أعمال تطويره 150 ألف جنيه، ويضم المسجد في الجزء الخلفي مصلى للسيدات.

وأوضح الشيخ إبراهيم جمعة، مدير أوقاف السويس، أن هناك مسجدين آخرين تم تطويرها الأول نور المهاوده في قرية العمدة وتكلف 150 ألف جنيه لتطويره، ومسجد عمرو بن العاص في كبريت البحار، والذي شهد أعمال إحلال وتجديد بتكلفة 800 ألف جنيه.

وأضاف أن أعمال التطوير بمسجد الفردوس شملت تركيب سيراميك ورخام بالمدخل ودهان المسجد وتم تجديد دورات المياه وتغيير فرش المسجد.

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