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"العصار" يصل القاهرة بعد المشاركة بمعرض "الأنظمة الدفاعية" في كوريا الجنوبية

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مصراوي Masrawy

"العصار" يصل القاهرة بعد المشاركة بمعرض "الأنظمة الدفاعية" في كوريا الجنوبية

11:07 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017

دكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الجمعة، اللواء دكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، بعد مشاركته بفعاليات معرض المعدات والأنظمة الدفاعية الدولي في كوريا الجنوبية" Seol ADEX 2017".

التقى وزير الإنتاج الحربي على هامش فعاليات المعرض بوزير الدفاع الكوري الجنوبى بسونج يونج مو، كما التقي برؤساء عدد من الشركات الأجنبية؛ لبحث أوجه التعاون في مجال الصناعات الدفاعية مع وزارة الإنتاج الحربي المصري.

وحضر العصار عدة ندوات نظمها المعرض بشأن "تطوير الأنظمة الدفاعية - تطوير الصناعات الدفاعية - محاكيات التدريب"، بالإضافة لزيارة الأجنحة الخاصة ببعض الدول المشاركة في المعرض؛ للتعرف على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التصنيع في مجالات الصناعات الدفاعية وأنظمة التسليح.

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