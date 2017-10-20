"الزراعة" تكثف استعدادتها لمواجهة إنفلونزا الطيور مع حلول الشتاء​

كتب- أحمد مسعد:

كلف الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الجمعة، الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف وتشديد الإجراءات الخاصة بمواجهة مرض انفلونزا الطيور، خاصة ومع حلول موسم الشتاء.

وأكد البنا على أهمية تكثيف العمل على مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدي للأمراض الوافدة، والسيطرة على مرض انفلونز الطيور، في كافة المحافظات وفي أسواق بيع وتداول الطيور، بما يساهم في تنفيذ خطة الوزارة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والنهوض بها.

وكشفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن خطتها للاستعداد لمواجهة مرض أنفلونزا الطيور مع حلول فصل الشتاء، والتي تتضمن 4 إجراءات أساسية تشمل: التقصي، والقضاء على البؤر المصابة، وأعمال الأمان الحيوي، والتحصين.

وتشمل الخطة، أعمال التقصي بنوعيه النشط والسلبي، حيث يتم التقصي بالأسواق والتربية المنزلية والمزارع ومجازر الخنازير وكذلك المواقع التي تقع بمسار الطيور المهاجرة لحوالي 45 موقع، كما يتم تفعيل فرق الكاهو من خلال التوعية والمشاركة المجتمعية، فضلاً عن تلقي البلاغات الواردة للخط الساخن بالهيئة العامة للخدمات البيطرية أو بمديريات الطب البيطري بالمحافظات المختلفة والإدارات والوحدات البيطرية وكذلك حالات الاشتباه البشرية.

وقالت إنه يتم الاستجابة السريعة للبؤر التي يتم اكتشافها من خلال فرق الاستجابة السريعة والتي تشمل الإعدام، التنظيف والتطهير، التوعية والإرشاد حول البؤرة، التقصي بنطاق البؤرة، والتحصين لطيور التربية المنزلية بلقاح انفلونزا الطيور في دائرة نصف قطرها 9 كيلو متر من البؤرة بجرعتين مجاناً يفصل بينهما 28:21 يوم.

وأوضح البيان أن أعمال الأمن الحيوي تتم من خلال المرور على المزارع لمتابعة تنفيذ إجراءات الأمن الحيوي والتوعية اللازمة لتنفيذ ذلك، فضلاً عن التوعية والإرشاد في التربية المنزلية لإجراءات الأمن الحيوي بأماكن تربية الطيور وكيفية التربية الآمنة كذلك طريقة الذبح الآمن، لافتاً إلى أنه يتم تنفيذ ندوات إرشادية لأصحاب المزارع والمربين عن الأمن الحيوي والإجراءات الواجب تنفيذها.

وقالت الوزارة إنه يتم أيضاً تنفيذ معاينات الامن الحيوي بلجنة مشتركة مع مديريات الزراعة بالمحافظات لاستخراج تراخيص التشغيل لتلك المزارع، فضلاً عن اجراء معاينات للمزارع المقرر استخدامها كمحاجر بيطرية للطيور المستوردة، مع الاستمرار في متابعة برنامج المنشآت الخالية.

وأشار البيان إلى أن عمليات التحصين تتم بجرعتين مجاناً بلقاح انفلونزا الطيور بينهما من 28:21 يوم بالنسبة لطيور التربية المنزلية في دائرة نصف قطرها 9 كيلو متر من البؤرة، كذلك تحصين الحضانات بجميع المحافظات باعتبارها المصدر الرئيسي للطيور التي تربى بالمنازل، لافتاً إلى أنه يتم أيضاً العمل على متابعة التحصين للطيور المستوردة بالمحاجر البيطري تحت الاشراف الحكومي.