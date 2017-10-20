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مصر تستضيف اجتماع منظمة "99" لقائدات الطائرات الأسبوع المقبل

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مصراوي Masrawy

تستضيف اجتماع منظمة "99" لقائدات الطائرات الأسبوع المقبل

11:03 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017

وزارة الطيران المدني

كتب - طه عبيد:

تستضيف وزارة الطيران المدني الاجتماع السنوي لمنظمة الـ 99 الدولية لقائدات الطائرات، والذي يعقد بالقاهرة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري، تحت رعاية شريف فتحي وزير الطيران المدني.

ويأتي الحدث في ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بدور المرأة، وتوسيع نطاق مشاركتها في مختلف الأنشطة، وتقديرا للنجاح الذي حققته المرأة المصرية في العديد من المجالات المختلفة ومنها مجال الطيران المدني .

أنشئت منظمة الـ99 عام 1929 بالولايات المتحدة الأمريكية، بعضوية 99 طيارا من الإناث، وأطلق عليها هذا الاسم، وتضم الآن ٥٠٠٠ عضوة من قائدات الطيران المدني على مستوى العالم، وهي منظمة غير هادفة للربح.

تهدف الـ99، لنشر ثقافة الطيران بين النساء، وتعريفهم بأهمية مجال الطيران وتقديم المنح الدراسية والتدريبية للراغبات في تعلم الطيران، وتضم المنظمة 56 قطاعًا على مستوى العالم، من ضمنها القطاع العربي الذي تم تأسيسه عام 1989 بالسعودية، وتترأسه كابتن عاليا الطوال الأردنية الجنسية.

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