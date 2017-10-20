"الإسكان" تؤجل موعد حجز أراضي الشركات.. وتعدّل مبلغ جدية الحجز

كتب- محمد عبدالناصر:

أجلت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، موعد تقديم العروض لحجز 13 قطعة أرض استثمارية بمساحات مختلفة "58 فدانًا - 2800 فدان"، إلى 17 ديسمبر المقبل.

وذكرت الهيئة أنه تم طرح الـ13 قطعة، بين الشركات الرائدة للبيع بنظام الشراكة لإقامة أنشطة استثمارية مختلفة بالمدن الجديدة، وكان مقرر عرضها من 17 وحتى 21 نوفمبر 2017.

وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إن التأجيل استجابة لطلبات المطورين العقاريين بمنحهم مهلة إضافية.

وأضاف "السباعي" في بيان، الجمعة، أن الهيئة عدلت مبلغ جدية الحجز؛ تيسيرًا على المطورين العقاريين، ليصبح:

40 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 184 فدانًا، بمنطقة الألف فدان غرب مدينتي، بمدينة القاهرة الجديدة، و40 مليون جنيه، لإقامة نشاط مركز سياحي - عمراني، على مساحة 243.3 فدان، بمنطقة الألف فدان جنوب مدينتي، بمدينة القاهرة الجديدة.

40 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني – تجاري – سياحي – ترفيهي، على مساحة 194.38 فدان، جنوب أرض بيت الوطن، بمدينة القاهرة الجديدة.

20 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 103.74 فدان، بمنطقة الجامعات، بمدينة القاهرة الجديدة.

70 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 396 فدانًا، بمثلث الأمل، بمدينة القاهرة الجديدة.

70 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 334 فداناً، بمثلث الأمل، بمدينة القاهرة الجديدة.

100 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 410 أفدنة، شمال المدينة – الحي 17، بمدينة الشيخ زايد.

وأشار "السباعي" إلى أنه سيتم دفع 20 مليون جنيه، لإقامة نشاط تجاري – إداري – فندقي – ترفيهي – طبي، على مساحة 58.9 فدان، ضمن حديقة زايد، بمدينة الشيخ زايد، و70 مليون جنيه، لإقامة نشاط تجاري – إداري – سكني – فندقي – ترفيهي – طبي، على مساحة 205 أفدنة، بزايد سبارك، بمدينة الشيخ زايد، و70 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة ألف فدان، بامتداد الشيخ زايد، و40 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 500 فدان، بامتداد الشيخ زايد.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم دفع 100 مليون جنيه، لإقامة نشاط سكني – سياحي – ترفيهي، على مساحة 2800 فدان، بالمنطقة من الكم 94 : الكم 106 طريق إسكندرية / مطروح، جنوب مارينا، و20 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 144 فدانا، بالتوسعات الشرقية، بمدينة 6 أكتوبر.