بالصور - طالب كندي يضع نفسه على صور طفولته باستخدام "الفوتوشوب"
بالصور - طالب كندي يضع نفسه على صور طفولته باستخدام "الفوتوشوب"
10:46 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017
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"فوتوسيشن للجدة مع حفيدها".. والشاب: "مخرجتش من 30 سنة"
كتبت- بسمة أبوطالب:
نشرت صحيفة "الميرور" البريطانية، مشروع طالب كندي يُدعى "كونور نيكرسون" أضاف صورته الحالية في صور طفولته بواسطة "الفوتوشوب"، فظهرت كأنها حقيقية.
قال "نيكرسون": "إن الفكرة جائتني عندما كنت أقلب في ألبومات صور العائلة القديمة الخاصة بالفترة من سنة 1997حتى 2005 ".
وأضاف، "جمعت جميع القمصان والقبعات الموجودة في المنزل لارتدائها في صوري الحديثة، وبذلت قصاري جهدي لإنجاح الفكرة، وأنا سعيد بالنتيجة للغاية".
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